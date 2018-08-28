蔡總統接見行程連續提及水患 並盼台日兩國合作

2018-08-28 14:54

〔記者蘇永耀／台北報導〕中南部地區豪雨成災，蔡英文總統今日幾場接見活動，都不忘提及水患問題。總統在接見國內棒球隊選手及教練時，提到國人忙著防災、救災時，棒球連續帶來好消息鼓舞了我們。就連在接見日本訪賓時，也提到台日之間應就極端氣候的災害問題進行合作。

連日大雨造成中南部的部分地區嚴重水災，總統一大早先透過臉書貼文表示，受到西南氣流影響，中央氣象局持續發布豪雨特報，高屏地區已出現劇烈降雨，各地也有可能發生局部大雨或豪雨。

她說，已要求各部會及國軍保持高度警戒，全力因應大雨，合作防救災。也要籲請國人，特別是中南部的鄉親，請保持警戒，注意出入安全，隨時留意官方發布的氣象資訊。

總統於公開行程中，接見亞洲少棒、世界少棒聯盟（LLB）次青少棒及U15世界盃青少棒代表隊教練及選手，時也提到，希望大家一起為中南部民眾祈福，希望他們能夠度過這次豪大雨的挑戰。

蔡總統說，過去幾天台灣下了不少的雨，中南部也傳出災情，幸好在國人同胞忙著防災救災、整理家園的同時，台灣棒球連續帶來許多好消息，鼓舞大家。

稍後接見日本自由民主黨參議員中西哲，總統提到，這幾天，台灣遭到暴雨的侵襲，不久以前，西日本也遇到類似的狀況。極端氣候所帶來的災害，是台日共同面對的課題，也企盼台日之間在這個議題上，未來有更多的合作交流。