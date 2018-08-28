透過舌尖上滋味 楊文科爭取新住民選票

2018-08-28 14:57

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長選戰廝殺激烈，票票都不能錯過！國民黨新竹縣長參選人楊文科就透過舌尖上的滋味爭取選票！最近他在新竹縣各地造勢，刻意讓傳統的米粉場因地制宜。在境內新住民家庭達9％的湖口鄉，就以越南「夫妻糕」創新米粉場型態，鎖定的就是新住民及其家人的選票，也是另1種選舉策略。

楊文科說，湖口鄉新住民家庭已達9％的比例，竹縣的外配加上移工，總人數更超過1萬3000人，所以新住民在台灣社會，不論是對經濟勞動或是家庭生計的奉獻，1、20年來早已是台灣這個大家庭的一份子，許多子弟更逐漸嶄露頭角，未來也將是國家社會的中堅。

如果他未來當選縣長，將積極提升「新竹縣新住民家庭服務中心」功能，加強關懷訪視、個案管理、且結合與連結社區服務據點等，還再增設各鄉鎮新住民學習中心、加強辦理移民嘉年華會、提供新住民法律諮詢服務等。

至於他在湖口造勢所採的「夫妻糕」，主要是出自嫁為湖口媳婦已經10幾年的北越姑娘杜玉娥之手。

楊文科說，相傳越南古時候有個剛新婚的男子要出外經商，妻子不捨他途中挨餓，所以用米粉和綠豆做了一些糕點給丈夫帶上。後來變成了越南民族娶親禮品，而用紅絲綢把兩個糕餅綁在一起的，是男子必定要送給未來妻子的喜餅。

他試吃後感覺跟客家「新丁粄」、閩南「紅龜粿」很像，應同屬福建、廣東流傳「粿」的做法，不過台灣內餡用紅豆，越南是綠豆，約略看出隨地理氣候出現的傳衍差異。

後來他為了展現台灣當前社會的多元，委託杜玉娥配合造勢活動製作，既創新傳統米粉場文化，也讓新住民更加融入台灣社會的各項事務，同時也讓土生土長的台灣人多認識一個新住民的美食。