假婚媒、真詐財？內政部：跨國婚媒不應登廣告

2018-08-28 14:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委羅致政今舉行記者會表示，散布或刊登跨國婚姻媒合廣告都屬違法範圍，但近年裁罰案件僅有33件，明顯偏低，質疑政府取締不利；對此內政部移民署移民事務組長李臨鳳表示，未來會加強取締查緝，同時強調，任何跨國婚媒不能登廣告及收取媒人費用，民眾切勿輕信網路訊息。

民進黨立委羅致政今與受害人一同召開「假婚媒真詐財！違法廣告氾濫民眾權益受損」記者會。羅致政在記者會中指出，移民法第58條規定，任何人不得於廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他使公眾得知方法，散布、播送或刊登跨國境婚媒廣告，但目前仍有滿山滿谷違法業婚媒廣告充斥社群及各大網站中。

羅致政說，根據移民署資料統計，自98年至106年止，因違法從事跨境媒合裁罰案件僅459件，質疑政府相關單位取締力有未逮。

受害人李先生表示，他透國臉書社團認識苗栗方姓仲介，在支付簽約金1.5萬元後獲得與一女子聊天交往的機會，在他又支付25.5萬元後前往越南，欲與該女子見面時，卻因未見到該女子，反而在仲介鼓吹下與另一女子敲定婚約。

桃園市亞洲婚姻協會總幹事郭明宗表示，婚介廣告氾濫，移民署雖然有取締，但比例相差懸殊，且目前法律對非法廣告檢舉沒獎金，無提供誘因給國人，也是違法業者充斥原因，建議相關單位可提供獎金，並縮短核發獎金時間，鼓勵國人一同取締違法行為。

移民署移民事務組長李臨鳳強調，針對不法業者，移民署也積極查察打擊非法，目前有提供檢舉獎金，至於檢舉金額提高、縮短獎金核發時間部分都會帶回討論。

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