南台灣豪雨成災 南市藍營要求賴清德、陳建仁下台

2018-08-28 13:58

〔記者邱灝唐／台南報導〕南台灣近日豪雨成災，各地傳出積、淹水災情，國民黨台南市長參選人高思博及同黨南市議員今日召開記者會，要求行政院長賴清德、副總統陳建仁下台，也建議市府動用第二預備金，將受災戶每戶補助金額提高至與六都相同的1萬5千元。

高思博痛批，賴清德故意把23、24日兩天分別373、269毫米的雨量，加總說成24小時內降超過600毫米，這是卸責、說謊的行徑，還敢說「批評的人可以講出來，讓他當上帝」；高辦也批評，氣象專家李富城指出，全世界的雨量計算都是以10分鐘、1小時、3小時、6小時、12小時、24小時、本日、前一日、前兩日計算，哪有任選24小時就可當作24小時累積雨量公開發布。巿議員王家貞、林燕祝、李中岑也痛批，陳建仁在823水淹南台灣的隔日，悠閒地舉家出遊金門，八八風災父親節時，陪岳父吃頓飯的薛香川得下台，那陳建仁呢？

另外，高思博也說，接下來最重要的是災後善後，受災戶達8130戶，但每戶僅有5000元的補助，補助金起碼應該與高雄拉平，提高至1萬5千元，建議市府應動用第二預備金支應，水災之後更該注意防疫工作，除了死亡家畜、禽的處理，也該注意積水並加強噴藥消毒，避免引發登革熱大流行。