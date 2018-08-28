高市停班課慢半拍擾民 政院：瞬間強降雨難預測

政院發言人Kolas Yotaka表示瞬間強降雨難預測，才造成清晨6時宣布停班、課狀況。（記者徐聖倫攝）

2018-08-28 13:36

〔記者徐聖倫／新北報導〕西南氣流挾帶大量水氣侵襲台灣南部，造成南部淹水成災，損失慘重，行政院長賴清德今上午10時至中央災害應變中心聽取簡報，同時連線地方政府進行視訊，第一時間掌握相關災情。針對高雄市停班停課慢半拍擾民，政院發言人Kolas Yotaka解釋，決策難點在於，瞬間強降雨實在難以預測，故造成清晨6時12分才宣布停班、課的狀況。

繼北市長柯文哲上次颱風瑪莉亞的「4點之亂」，柯文哲承認判斷錯誤，高雄市府清晨6時宣布停班課也造成民怨。Kolas Yotaka說，高雄27日一夜暴雨，高市氣象局清晨5時30分預測值上修到110至130毫米，不排除持續上修，據此資料才緊急在6時12分決定停班、課。

而副總統陳建仁一家在南部災情慘重之時，前往金門旅遊，帶給民眾不好觀感，Kolas Yotaka表示，副總統辦公室已在第一時間發出道歉聲明。Kolas Yotaka最後提到，現階段救災為首要任務，中央、地方須不斷聯繫、密切合作，院長也將會以視訊方式第一時間掌握災情，與地方政府即刻討論救災方向。