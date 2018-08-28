台中綠營登記打團體戰 太鼓隊、協力車出擊

民進黨15名參選人組「太鼓當選團」聯合出擊。（記者蘇孟娟攝）

2018-08-28 13:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長、市議員參選登記第2日，民進黨參選人主打團體戰，多達15名現任議員帶首次參選新人組「太鼓當選隊」，氣勢磅礡登場；另有6名尋求連任的現任市議員組「穩定力量」連線，以騎協力車的方式登記，盼攜手創佳績。

台中市市長、市議員登記第2日，以民進黨包括曾朝榮、江肇國、李天生、蔡成圭、楊典忠、范淞育、吳敏濟、何文海、張雅旻、張家銨、劉厚承、周永鴻、蔡耀頡、謝賢、邱孟玲等15人，組成「太鼓當選隊」，聯合登記聲勢最浩大。

15人一起擊太鼓，氣勢宣告出擊，爭取前進市議會，議員曾朝榮指出，平時議員跟台中市府緊密合作推動市政建設，15人合擊盼一鼓作氣，讓台中市議會民進黨團席次過半，林佳龍市長高票選，讓市議會好好順暢運作，這也是市民期盼所在。

同是民進黨籍、尋求連任的市議員謝明源、陳淑華、翁美春、蕭隆澤、張芬郁、邱素貞等6人，另組「穩定力量」連線，以騎協力車的方式辦理登記，希望「同心協力、6席全上」。

不過，同是民進黨參選人且同日、時間相近登記，卻分成兩團，甚至太鼓當選團成員還傳出是「龍系議員」，引起民進黨議會黨團出現派系山頭分立揣測。

參與太鼓當選團聯合登記的張雅旻強調，黨團運作均是一體的，但有些因時間搭配或是造勢發想不同，才會有不同搭配；選戰打團體戰，一個人雖可以走得比較快，一群人才能走得比較遠，面對強烈競爭下，選擇團體一致、集體作戰的方式贏得勝利。

「穩定力量」的陳淑華指出，大家都是「市民派」，心中只有人民，沒有派系，6人因理念相同且均是資深議員，均有豐富問政經驗，平時在議會理性監督、理性問政，組成「穩定力量」，盼一起為市民打拚幸福，更成為林佳龍市長在議會的穩定力量，支持林佳龍市長施政。

民進黨台中市黨部主委何明杰也說，議會裡各有自己問政的盟友，友情成分居多，沒有所謂派系，有人昨天來登記，今天也陪其他人來登記，外界揣測是派系，有點政治想過頭，都是朋友相挺，很正常；所謂的「穩定力量」、「龍系」，因為議會裡、在職場中，大家都有自己的朋友，看成派系「太嚴肅」。