羅智強再槓林佳龍 中市府：防疫當前少口水

2018-08-28 12:34

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台北市議員參選人羅智強今日在網路媒體投書表示，台中市台灣大道8月13日淹水時，市長林佳龍與台中客運業者飲宴，隔天即拆他的公車廣告。對此，台中市政府交通局長王義川表示，當天是市區公車業者評鑑表揚，林市長出席為評鑑優良業者頒獎，短暫停留即離開，盼特定參選人勿過度自我膨脹，也不要心中只有自己和選舉，沒有人民和是非。

羅智強表示，他接到網友爆料，8月13日，台灣大道大淹水時，林佳龍和台中客運業者飲宴；隔天，他到台中直播

「三問林佳龍」公車上路，公車廣告立即被拆除。他說，如果民進黨治水有拆羅智強公車廣告效率的百分之一，民進黨執政縣市還會淹水嗎？

對此，王義川重申，市府不會、也無法干預或限制任何人發表任何言論，更不會介入業者是否合作廣告的商業機制；且根據新聞報導，業者已說明因廣告內容有爭議才拒登，該參選人在台北也曾有欲刊登負面文宣遭公車業者拒登的例子，事實相當明顯。

王義川沉痛地表示，面對選舉，呼籲摒棄抹黑手法，多一點正面能量，希望該參選人先檢討負面手法是否已遭人唾棄，而非只是一再無的指摘他人。目前雨勢未歇，登革熱防疫工作當前，盼多一點治水和防疫，少一點口水和自私自利。

至於8月13日晚間的餐會，王義川表示，這場活動是106年度市區公車業者評鑑表揚，當天林市長出席為頒獎表揚良業者，會中完全沒有提到關於公車廣告的任何事項，市長在頒奬完後業者短暫會談後隨即離開。

有關8月13日台灣大道榮總路段積水，市府說明，此為瞬間強降雨，導致側溝雨水宣洩不及，當日傍晚雨停後，湧水情況已立即消退，附近周遭店家亦無淹水情形；水利局也隨即前往現地勘查，短期內將先加密排水孔間距，增路面排水能力，長期則爭取中央補助排水規劃，增加周邊排水系統能量。