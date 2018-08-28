後龍鎮長國民黨鬧分裂 劉政鴻砲轟徐耀昌

前苗栗縣長劉政鴻（右二）、立委陳超明（左）陪同後龍鎮長朱秋隆（左二）登記參選連任。（記者鄭名翔攝）

2018-08-28 12:34

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕九合一選舉登記參選起跑，苗栗縣國民黨後龍鎮長朱秋隆今早在前縣長劉政鴻、立委陳超明陪同下登記爭取連任，面對同黨議員李文斌推妻子湯美雲以無黨籍身分參選，劉政鴻也幫子弟兵喊話，盼湯賣「老人家面子」，下屆再選，否則就共同到媽祖廟前發誓「清白參選」；湯美雲則表示堅持選到底，若朱秋隆敢向神明發誓，她也願奉陪到底。

劉政鴻幫朱秋隆站台拉票，砲火則直指縣長徐耀昌，強調國民黨於苗栗市、後龍鎮、大湖、泰安、南庄鄉皆提名人選，但徐卻打破政黨政治的底線，不支持黨提名人反另提人選造成黨內分裂，雖曾找上黨主席吳敦義、秘書長曾永權協調仍破局，讓他實在看不過去，直批徐盤面下動作讓忠貞黨員無所適從。

陳超明也說重話，認為李文斌此舉「令他百思不得其解」，對於後龍選情分裂感到很痛心，呼籲選民應睜亮雙眼，不要成為政治派系下的犧牲品；朱秋隆也明言，湯美雲的參選擺明是李文斌直衝他而來，同時也是挑戰劉政鴻。

李文斌則反擊，民主政治人人都有參選權利，現任鎮長做不好，湯美雲受鄉親懇託有義務承擔使命；而對於遭批身為國民黨苗栗縣黨團書記長，卻造成黨內分裂，李文斌也反諷，過去劉政鴻也曾揚言脫黨參選縣長，當選後再重新入黨，現在妻子以無黨籍身分參選，當選後也會回歸，「是向老前輩學習」。

湯美雲強調，背負鄉親寄託的使命，絕對參選到底，並反嗆若朱秋隆願到媽祖廟前發誓清白參選，她絕對奉陪到底。