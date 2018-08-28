不滿民進黨禮讓未提名 黨部執委朱泰平參選苗栗縣長

朱泰平說民進黨在苗栗縣未提名自己的縣長人選，他代表苗栗縣黨部向苗栗鄉親三鞠躬道歉。（記者張勳騰攝）

2018-08-28 12:28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕因不滿民進黨下屆苗栗縣長人選，禮讓無黨籍的頭份市長徐定禎，民進黨苗栗縣黨部執行委員朱泰平，今天以無黨籍身分登記參選下屆縣長。朱泰平強調，目前是政黨政治，他將代表民進黨為民進黨而戰、為苗栗人而戰，若黨中央開除他，他會對抗到底。

64歲的朱泰平，曾以無黨籍身分參選苗栗縣議員落選，他擔任民進黨苗栗縣黨部15、16、17屆執行委員，從事黨外工作40多年，今天上午11點，由前苗栗縣黨部執行長張再凱陪同辦妥登記。

登記後，朱泰平隨即指他代表民進黨苗栗縣黨部向苗栗鄉親道歉三鞠躬，他說，因民進黨的黨章沒有「禮讓」的規定，基於政黨政治，應提名自己的黨員，苗栗縣未提名，所以他代表道歉。

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿指出，若在登記截止前，朱泰平未撤銷登記，黨中央會直接開除朱的黨籍。

杜文卿強調，縣市長以上參選提名權在黨中央，黨中央中執會已做出決議苗栗縣禮讓無黨籍的徐定禎，黨中央的決議不能違背。

朱泰平反駁，若黨中央開除他，他會對抗到底。他認為最應開除的是苗栗縣黨部主委，因為他沒有按黨章規定，呈報提名自己的縣長人選。