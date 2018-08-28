北市松信區泛藍大內鬥 秦慧珠：難怪有人哭哭啼啼

國民黨松山信義區現任市議員秦慧珠（左三），前往市選會登記。（記者蔡亞樺攝）

2018-08-28 12:25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市選舉委員會今日第2天受理市長、議員、里長選舉參選人登記，其中國民黨松山信義區日前鬧出王鴻薇、徐巧芯「雙姝」黨內互打，躍上媒體版面，選情告急的松信區議員參選人秦慧珠今日前往登記，表示松信區有多達8個政黨派人參選，泛藍尤其競爭激烈，是超級戰區，也難怪「有人哭哭啼啼」。

年底選戰逼近，不少議員參選人今日一早前往登記參選，士林北投區參選爆炸，估計高達25人參選角逐13席市議員，因此今日士北區議員參選人找來幫手，營造勝選氣勢，包括民進黨謝維洲找來立委莊瑞雄、國民黨林幸兒則有市黨部主委，民進黨張茂楠則有里內志工、里長參選人陪同登記，場面相當浩大。

謝維洲表示，民進黨大環境不好讓他戰戰兢兢，現任議員要拿出牛肉讓民眾檢驗，還未開票每個候選人都覺得自己很危險，最後階段也不會請父親幫忙站台，畢竟父親在日本擔任大使較不適合。

士北區現任議員何志偉兄嫂鍾佩玲今早也在助理陪同下前往選委會登記，鍾說，士北區過去很大特性是有很多新人來挑戰，代表士北區對新人容納度很高，由於上屆何志偉拿下該選區最高票，是助力也是壓力，更是自我要求的標準，所以必須更加努力。

松信區有8個不同的政黨派人參選，分別有國民黨、民進黨、新黨、社民黨、時力、親民黨，還有民國黨和致公黨，因國民黨松、信選區日前討論責任里配票，以致新人徐巧芯和現任議員王鴻薇爆內鬨。秦慧珠說，上屆國民黨提7席、落選2席，民進黨提4席全壘打，這次仍提4席，比較穩的只有3到4席，加上親民黨、民國黨、新黨都屬泛藍，競爭之下，國民黨更難選。