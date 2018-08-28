嘉縣副縣長吳芳銘 退民進黨參選嘉義縣長

嘉縣副縣長吳芳銘退民進黨參選嘉義縣長。他希望民進黨跟他加入及創黨的時候一樣，「勿忘初衷」，期待民進黨或任何執政黨能把台灣和嘉義縣做更好的治理。（記者林宜樟攝）

2018-08-28 12:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣副縣長吳芳銘先前表態要參選嘉義縣長，他在今天早上10點多前往嘉義縣選委會，宣布已辭去嘉義縣選委會主委一職，並退出民進黨參選，他也說，之後會向縣長張花冠提出辭去副縣長職務。

吳芳銘說，他今天宣布退出自西元1991年加入的民進黨，先前則在23日辭去嘉義縣選委會主委職務，副縣長長部分，未來也將辭職，後續由縣長張花冠決定。

由於嘉義縣遭受823水災，東石、布袋有嚴重災情，吳芳銘表示，他現在會持續進行救災工作。

吳芳銘今天登記時帶著「不忘初心」的手提袋裝著參選資料，他說，希望民進黨跟他加入及創黨的時候一樣，「勿忘初衷」，期待民進黨或任何執政黨能把台灣和嘉義縣做更好的治理，他的參選目的是想將嘉義縣從黨派政治昇華為選賢與能的政治，能夠透過專業治理，用更公開、更公平且對人民有利的方式，讓嘉義縣看到改變，脫離突破困境。

對於民進黨已提名曾任嘉義縣社會局長、農委會副主委的翁章梁參選，兩人曾在嘉義縣府共事多年，吳芳銘說，兄弟登山各自努力，大家的目標可能一樣，但選擇不同的路，價值觀也可能不同，「祝福他！」

嘉義縣副縣長吳芳銘（右）今天登記參選。（記者林宜樟攝）