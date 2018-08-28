參選人登記第2天 黃國昌、林右昌不期而遇

黃國昌（中）與林右昌（右）互道加油祝褔。（記者林欣漢攝）

2018-08-28 12:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕年底九合一選舉，今天是參選人第2天登記，基隆市長林右昌今天陪同現任民進黨籍市議員，到基隆市選委會登記參選，剛好時代力量立委黃國昌也陪同黨籍參選人陳薇仲來登記，黃國昌在選委會主動上前與林右昌握手，雙方互道加油祝褔。

黃國昌說，林右昌在市長任內非常盡心盡力，很多基隆市民朋友都非常肯定，時代力量最重要的是把陳薇仲送到基隆市議會，未來不管誰當市長，陳薇仲的角色就是要在議會裡做最強而有力監督者，與市民朋友站在一起，黃國昌還當面向林右昌說：「讓這位年輕人進市議會，施政更有力！」黃國昌、陳薇仲還一同踩破象徵高門檻的道具，象徵翻新政治。

林右昌今天則是陪同蘇仁和、洪森永、陳志成、陳東財、林明智、游祥耀等6名現任民進黨市議員，以及施偉政、江志強、張美瓊3名民進黨提名的市議員參選人一起到選委會登記，林右昌說，對所有參選人都非常有信心，不只要全壘打，更要衝高票，以各區第一高票當選，未來府會一定是合作無間，在市政推動上更加順利。

林右昌說，基隆這些年來有很大的蛻變與進步，也翻轉過去基隆總是吊車尾的狀況，他上任之初基隆市的負債是有史以來最高的，過去也是最不幸福快樂，自殺率、離婚率、失業率最高的城市，他上任3年多來在黨團及黨籍市議員協助下，翻轉基隆，也讓基隆進步變得更好，而基隆要持續向前進步，需要更多優質市議員同仁在市政上的支持。

林右昌強調，黨團成員、資深議員前輩來登記，一定要陪他們來，基隆的進步與發展他們有很大的功勞，希望黨團所有候選人都能高票連任，與右昌一起打拚。