今早沒陪徐欣瑩登記竹縣長 柯P理由說一堆…

台北市長柯文哲28日出席Smart City Forum-智慧城市論壇-未來交通的新趨勢，會後受訪。（記者廖振輝攝）

2018-08-28 11:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲原預定今早趕赴新竹，陪同民國黨主席徐欣瑩到選委會登記參選新竹縣長，卻傳出因徐沒有勾選「柯P認同卡」中取消重陽敬老金部分，惹柯不快臨時喊卡。不過柯文哲今早受訪則指是幕僚提醒，他禁止政務官上班幫人助選，自己卻請假去，根本自打臉，此外今天是新任AIT處長酈英傑第一場公開活動，若遲到或放鴿子也不好意思，所以就沒去新竹了。

柯文哲上午出席「Smart City Forum-智慧城市論壇」後受訪，被問及何以取消去新竹行程？柯表示昨天幕僚說，「市長你自己都禁止政務官室班時間跟人家助選，結果你自己還要請假去，不是自己打自己臉？」他想一想糟糕，還有一點是今天是新任AIT處長酈英傑第一場公開活動，還特別邀請我來，他算一算從新竹趕回來9點到這裡，交通上可會遲到或幹什麼，放鴿子很麻煩，所以也不好意思。

柯強調，不過新竹縣我還是支持徐欣瑩這沒問題，只是說另外找下班時間或假日再去幫他助選，這上班日去不是很好．

柯也說，徐不勾選重陽敬老金部分這他意料中的事，取消重陽敬老金在台北市都很多人反對了，更何況新竹是農業縣，所以可以理解。

他重申，「柯Ｐ認同卡」只是說提出政治上的主張，而且是過去4年在台北市可以實現的東西，講穿了那也是趁機在宣傳自己的政治價值政治理念，也沒有去強迫大家跟我們百分之百一樣。

媒體追問，徐堅持發敬老金，會否認為理念為被？柯表示，政治上不要幻想人家百分之百跟你相同，比方說你的政治主張100件，我同意99件有1件我不贊成，但不會因為100分之1跟我不一樣，我就跟你是劃清界線不同陣營，有種概念叫相對值，朋友也有分成好朋友、不是很好的朋友等各種程度。