時力北市5人登記參選 林昶佐：與柯合作 就事論事

2018-08-28 11:35

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市選舉委員會於27至31日開放市長、市議員、里長參選人登記參選，時代力量5名參選人大安文山林穎孟、松山信義吳崢、中山大同林亮君、內湖南港蕭新晟以及士林北投黃郁芬，在時力北市黨部主委、立委林昶佐陪同完成登記，對於未來與台北市長柯文哲的合作，林昶佐說，時力與柯市長就事論事的路線，沒有結盟不結盟的問題，相信年輕人都支持，他對選情有信心。

林昶佐今早10點陪同黨籍議員參選人登記參選，林昶佐受訪時笑說，登記過程聽到辦事人員叫大家的名字，瞬間擔心錢是否不夠或資料不足，雖然不是他登記參選，仍替大家捏一把冷汗，距離投票剩3個月，全力衝刺、5席全上。

黃郁芬提到，登記填表後最重要一步是繳交保證金20萬元，她笑說這是她長大到現在人生最大的一筆支出，也代表她的參選決心，讓選民知道她是選真的，她相信時力是最能代表年輕世代的聲音，在議會發揮關鍵力量。

放棄美國工程師一職的蕭新晟直呼，今天來登記非常神奇，不久前他還在海外，現在投入選舉相當刺激有趣，每天充滿挑戰，相信時力能為台北帶來不一樣的未來，實現科技、進步與智慧城市的價值。

媒體問到時力在北市選情，林昶佐表示，每個選區狀況不太一樣，但在台北市民調顯示都差不多，按照現在步調，5席當選機率非常大。

媒體也關心跟柯文哲的合作，林昶佐則說，他們跟柯市長是就事論事的路線，沒有結盟不結盟的問題，就是針對有共識的部分就一起合作，不一樣意見也會提出他們的想法，爭取更多市民的認同，也相信年輕人支持就事論事的風格，他對選情有信心。隨後，時力一行人並登上戰車，啟動全台北市車隊掃街。