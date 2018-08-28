陳佩琪疑暗酸吳音寧 姚文智籲：不要再消費吳了

談到陳佩琪疑暗酸吳音寧，隨後澄清無此意，並道歉刪文一事，民進黨台北市長參選人姚文智說，「柯市府很奇怪，好像旁邊所有人，都投入政治漩渦」。（記者張嘉明攝）

2018-08-28 11:32

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書發文，替柯宣傳新書「光榮城市」，提到，柯前一本著作「白色力量」寫下轉換跑道取決於過去表現，謹記這點才不會出現「250萬實習生」之譏，外界解讀是暗酸北農總經理吳音寧。

民進黨台北市長參選人姚文智說，不要再消費吳了，「柯市府很奇怪，好像旁邊所有人都投入政治漩渦」，他更質疑這是轉移菜價問題的手段。

姚文智今天上午出席「第三屆數位行動產業高峰會成功講堂 - 移動生態新時代」，會前接受媒體聯訪，談到陳佩琪疑暗酸吳音寧，隨後澄清無此意，並道歉刪文一事，姚文智說，只有一個感覺，大家不要持續拿吳消費，從吳身上看到太多政治介入，柯市長團隊運用不同方式操作，但卻抹煞吳過去對農運投入的貢獻。他說，「柯市府很奇怪，好像旁邊所有人，都投入政治漩渦」，但是看不到對蔬果運銷議題的關切。

姚文智也要大家想想，「每次菜價有什麼問題，好像就開始打吳音寧」，不去關切消費者權益是否遭犧牲。

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