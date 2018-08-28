駁斥向台灣要錢！ 薩國執政黨：扯謊是台灣特色

薩國執政黨「馬蒂民族解放陣線」（FMLN）的黨鞭迪亞茲（Nidia Díaz）反駁說，她否認FMLN向台灣要錢，「我們都知道那個國家的特色，就是把謊言變成真理」。（圖擷取自迪亞茲推特）

2018-08-28 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與薩爾瓦多斷交，外交部長吳釗燮說，薩國自去年以來，不斷向我方需索大量資金，包括希望我方挹注其選舉經費。薩國執政黨「馬蒂民族解放陣線」（FMLN）的黨鞭迪亞茲（Nidia Díaz）反駁說，她否認FMLN向台灣要錢，「我們都知道那個國家的特色，就是把謊言變成真理」。

薩國《新聞報》（LA PRENSA GRÁFICA）報導，台灣與薩爾瓦多斷交，在薩國國會引發議員們激辯。最大在野黨「國家共和聯盟黨」（ARENA）認為，FMLN沒有公開與中國建交後的協議，也沒有說明和中國背後進行怎樣的談判，還有這項協議所產生的影響，希望FMLN要公開透明。

ARENA的代表說，FMLN的官員忘恩負義、背信棄義，稱重點不是與台灣斷交，以及和中國建交，重點是背後的原因。另一在野黨「國家協調黨」（PCN）也批評，外長有義務告訴薩爾瓦多人民背後的原因，以及在什麼條件下與台灣斷交。

FMLN黨鞭迪亞茲指出，根據憲法，負責處理外交政策的人就是薩國總統。她也否認FMLN向台灣索取大量資金，「我們都知道那個國家的特色，就是把謊言變成真理...這就是謊言。」