與高通和解 藍黨團：政院介入破壞公平會職權

2018-08-28 10:38

〔記者林良昇／台北報導〕公平會去年重罰美商高通公司234億元罰鍰，本月中出現逆轉，公平會與高通達成訴訟和解，立法院國民黨團今批評，公平會職責非招商引資，和解的做法明顯圖利高通公司，是行政院公然介入，違反公平會設立目的，若無法確保公平競爭環境，高通未改正，恐對我國發展5G相關產業帶來負面影響。

對於公平會與高通和解，立院國民黨團書記長曾銘宗表示，與高通和解不符比例原則，明顯圖利高通公司，和解也違反公平會設立目的及公平法立法意旨。公平會的權責及公平法立法目的，在於維持公平交易秩序，而非招資引商，和解背離公平會權責亦與公平法立法目的不符，違反相關法律。

曾銘宗認為，行政院公然介入公平會權責、破壞獨立行使職權原則，公平會是獨立機關，依法獨立行使職權，行政院公然介入，破壞行政體制，應予譴責。

曾銘宗也說，若無法確保相關業者公平競爭環境，以投資替代處罰之和解協議，無法達成原來處罰目的，高通公司也未改正違法行為，相關業者表示，恐對我國發展5G等相關產業帶來負面影響，行政院及公平會應向全民講清楚說明白，也呼籲檢調主動介入調查。

國民黨團副書記長柯志恩表示，公平會去年10月開罰高通，引來經濟部不滿，當時公平會主委黃美瑛說，如果這個案子不處理，「我不知道，我們公平交易法還有什麼用處」。還強調公平會對於此案不會有談判或和解的空間，卻在今年8月「髮夾彎」，讓法界及科技業者大感錯愕。

柯志恩質疑，高通因壟斷被多國祭出重罰，只有台灣以投資取代罰鍰，高通承諾釋出5G技術帶動產業鏈，誰可以保證兌現？如果高通做不到？政府該怎麼辦？

國民黨立委賴士葆指出，台灣對高通的處罰，已經是國際上最少的了，還允許高通「以債轉股」，明顯有政治力量介入，黃美瑛應要據理力爭，到經濟部、行政院拍桌抗議，不是任憑踐踏、比手畫腳，默不吭聲，否則公平會可以拆掉了。

賴士葆說，高通現在可以，國內廠商、其他廠商可不可以？台灣號稱正式依法行政，卻因為政治力介入蕩然無存，立院開議後，行政院長賴清德應做清楚交代，跟產業界說清楚。