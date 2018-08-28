泰國委外簽證將漲470元 外交部：持續協調

2018-08-28 10:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕泰國辦事處調整簽證措施，新增委外簽證中心受理相關作業，希望將收件時間擴大到全日受理，但因每人將加收手續費470元，引發反彈。外交部今天表示，泰辦預定於9月下旬提供相關規劃詳細資訊，外交部會根據9月公布實施情況，進一步與泰方協調，促請泰國給予我國人互惠安排的簽證待遇。

外交部發言人李憲章今天表示，泰簽漲價一事，經外交部瞭解，泰辦是為了紓解申請泰簽人潮，預定自10月起，在台北及高雄各設立一處委外營運的簽證中心，便利簽證申請作業，收件時間也將延長。受理時間由原來泰辦的「團簽上午9點至10點，個人申請9點至11點30分」，調整簽證中心從上午9點至下午4點。

李憲章說，據瞭解，10月新制實施後，泰辦將僅受理個人簽證申請，每日申請人數以50人為限，每人每日至多申請9件，申辦費用不變，仍維持台幣1200元，且不另收手續費。

至於透過簽證中心申請者，因簽證中心為委外經營，將額外收取手續費台幣470元，總價需1670元，若為旅行社代辦團簽則須再加上旅行社代辦費用，普遍為300元，達1970元。李憲章說，手續費完全是簽證業務委外衍生所需費用，並非泰辦增收的申辦費用，「和泰辦本身沒有直接關聯」。

李憲章表示，泰辦預定於今年9月下旬提供相關規劃詳細資訊，外交部會根據9月公布實施情況，進一步與泰方協調。至於我國給予泰國免簽證措施，李憲章說，我方給予泰方免簽是試辦，經由滾動式機制，根據移民風險、觀光是否符合目的、消費能量等指標持續評估，互惠當然也是其中的重要考量。泰國代表處和外交部將雙管齊下，密切聯繫泰方，促請泰國政府給予國人更為便利寬鬆互惠安排的簽證待遇。

根據交通部觀光局統計，我國人2017年赴泰國人數共55萬3804人次。