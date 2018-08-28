新北談就業服務成果 朱立倫砲打台南

2018-08-28 10:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫今天主持市政會議，由勞工局進行專題報告，內容提到新北市是除了台北市外，5都中第1個接辦中央就服站的直轄市，朱立倫聽取簡報後，先是肯定市府努力的成果，隨後話鋒一轉，批評目前為止台南還沒做，連國立高中職也不願意接手，讓他覺得很奇怪。

勞工局長許秀能指出，原本勞動部在新北市有三重、板橋、新店就服站，新北市政府則是設立就業服務台，但就服台只能做求才、求職服務，若是勞工被資遣或工廠倒閉、歇業等，必須至中央就服站請領失業給付津貼，新北市的就服台無法申辦，造成民眾困擾，因此新北市在民國105年全面接辦中央3站就服站，106年起再加碼新設新莊、汐止及淡水3站，資源整合更便民。

朱立倫表示，提供優質就業環境和就業機會是政府的責任，新北市升格前很多服務機構屬於中央勞動部，一部分是市府勞工局，但他堅持事權統一，過去失業勞工要前往新北市就服站求職，又要跑到中央的就服站領取相關補助，完全不能達到便民、利民效果，新北市是全國第1個達到接辦中央就服站的直轄市。

隨後話鋒一轉，朱立倫說：「我很意外的是，到現在為止台南還沒做，我也覺得很奇怪，賴院長都已經做1年的院長了，台南還不願意加入，連國立高中職也是不願意接，台南到現在也還沒接。」

朱立倫強調，事權統一非常重要，新北市重視青年就業議題，今年青年失業率7.8%，去年9.4%，比周邊的台北市及桃園市都低了非常多，對於中高齡就業者提供10.8萬的就業機會，協助中高齡者找到人生的第二春，企業的身障人士進用率提高19%，這是大家努力的成果。