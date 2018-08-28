竹縣選委會「早安趴」 原來是徐欣瑩來開「幸福大門」

民國黨新竹縣長参選人徐欣瑩（中）登記「早安趴」3連拍之1：高舉光劍，幸福希望無限。（記者黃美珠攝）

2018-08-28 09:37

〔記者黃美珠／竹縣報導〕今天早上新竹縣選舉委員會前有數百人齊聚開「早安趴」，美國隊長、神力女超人、蜘蛛人等電影中的英雄人物也到場共襄盛舉。原來是民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩以「8月28日一路發」的概念選定吉時良辰辦理參選登記，以致前述各路英雄人物，跟著來自全縣各鄉鎮市、各行各業的支持者、以及該黨的其他參選人，跟她一起歡樂完成登記。

台北市長柯文哲原定也要到場同歡，但是一早臨時通知無法出席，儘管如此，徐欣瑩在前新竹縣副縣長徐柑妹、曾任縣府6個局處首長的退休秘書徐國振、各姓氏宗親會等一路相伴下不減氣勢。

有趣的是，徐欣瑩把選委會的大門稱為「幸福大門」，入內辦理登記前，她特別說，自己即將要打開這道大門。

因為她說了解大家期待她能開啟新竹縣的新局面、新契機、新希望，所以她會用盡一切的努力，要為新竹縣創造為最幸福的縣市。

而她的作法將是用6個面向，也就是：便利的交通、前瞻的教育、貼心的福利、優質的生活圈、魅力的觀光、以及友善的科技，來創造最幸福的新竹縣。

除了前述傳統競選的政見，徐欣瑩也透過「早安趴」加強抓緊年輕族群的眼珠！她的進攻選舉之路，找來了前述美國隊長、神力女超人等英雄人物替她開路，美國隊長還獻上他的盾牌，要為徐欣瑩阻擋未來選戰近身肉搏後的謠言和耳語。

神力女超人則獻上她的光明寶劍，象徵未來徐欣瑩就靠它披荊斬棘、能進攻也能防守。強調所有的鄉親都是徐欣瑩的前述英雄人物。

徐欣瑩在會場也化身「英雄」，跟所有在場者玩3連拍。首先她高舉光劍，邀請在場者也各自高舉起自己手上那把無形的光劍，象徵大家一起努力讓新竹縣幸福希望無限，接著她和大家並肩作戰，共同迎向勝利。

整個為時約1小時的活動，像是個「早安趴」，也像是徐欣瑩的個人粉絲會。

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