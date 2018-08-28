今年APEC將舉行謝金河心疼宋楚瑜被抹黑 大罵放話人不厚道

親民黨主席宋楚瑜。（資料照）

2018-08-28 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕今年APEC峰會將在巴布亞紐幾內亞擧行，台灣還沒決定如何處理，就已經謠言滿天飛，包括已任兩屆特使的親民黨主席宋楚瑜，可能被換成前行政院長林全，也說高層對宋楚瑜之前表現不滿意…等，不過，財信傳媒董事長謝金河跳出來講話，細數他跟著宋楚瑜兩次APEC行的點滴，大罵放話人不厚道。

謝金河昨夜在臉書發文指出，他跟宋楚瑜連兩次出訪APEC，「第一次是前年在秘魯首都利馬，第二次是去年在越南的蜆港，假如我以新聞記者的旁觀角度來看，宋先生應該是歷任領袖代表中表現十分稱職的人選」。

謝金河細數宋楚瑜的努力，隨行人員都在睡覺時，他還在閱讀資料，連飛機上的時間都不放過，晚宴來不及吃飯，把握任何時間跟他國領袖交談、溝通，且他外交上的專業讓他能懂得運用流暢的外語跟各國領袖溝通；做為APEC領袖場合唯一沒有實權的「領袖代表」，更讓他處在藍綠傾軋的政治漩渦中，處處要提防冷箭射出。

謝金河心疼宋楚瑜大罵放話人，「一句高層對宋的表現不滿意，這樣的放話很傷人，也會讓為國家做事的人心寒。」，並強調，「在中美貿易戰升高的情勢下，今年APEC變數會是空前的大。今年不管總統派誰擔任領袖代表？我都沒有意見，這不是什麼肥缺，但請不要以抹黑別人的方式來替換人選，這是不厚道的」。