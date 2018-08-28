吳敦義推衛武營？綠營：陳其邁從學生到立委持續推動

國民黨主席吳敦義今到高雄時聲稱衛武營公園是他當年極力爭取的政績之一，綠營反擊，引用前行政院長張俊雄說法，指立委陳其邁當年從學生到立委都參與。圖中建築物為衛武營國家藝術文化中心。（圖由衛武營國家藝術文化中心提供）

2018-08-28 00:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨主席吳敦義稱自己積極推動衛武營公園。綠營引述高雄衛武營公園促進會成員、當時也是聯合辦公室專職人員的黃暉榮說法，強調陳其邁在學生與擔任立委時，就持續與前行政院長張俊雄共同推動成立公園。

此外，今年8月5日，蔡英文南下高雄為民進黨參選人授旗時，擔任嘉賓的總統府資政張俊雄致詞時就提及，自己曾和當年30幾歲就當選立委的陳其邁當過同事。

張俊雄進一步指出，陳其邁曾來找他，討論過衛武營自然公園促進會的事，陳其邁說從學生時代就加入衛武營自然公園促進會，但當年軍方態度很強硬，根本說不動，而自己當時在當立委，也是一樣的想法。

張俊雄認為，衛武營如果可做為高雄的都會公園，對高雄市民是一件造福的事情，對高雄市容也會變更漂亮﹔但是當時軍方置之不理，所以陳其邁來找他的時候，他很同意，但實際進度都是原地踏步，都沒進展，後來到他擔任行政院長才推動，軍方衛武營才變成衛武營自然公園，現在更變成高雄都市漂亮的一個地方，其邁出力很多。

國民黨主席吳敦義今天下午在高雄與媒體茶敘時，暢談擔任高雄市長任內政績，強調為高雄建設打下良好基礎，現在即將落成啟用的衛武營藝文中心，也是他當年極力爭取，並參與簽署時任立委的陳哲男等人發起的公園催生運動，引發綠營反擊。