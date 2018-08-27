男大生po文恐嚇 議員參選人：選擇原諒

2018-08-27 23:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市下屆議員選舉，本月9日傳出網友po文「拿刀捅人」激烈文字，警方查獲21歲喬姓男大生涉案，男大生到案時辯稱只是一時好玩，將相片PO在社群網站上而已，並不認識參選人蔡長宏，警方依選罷法及恐嚇危安罪嫌，將喬嫌函送基隆地檢署偵辦。

國民黨議員參選人蔡長宏表示，選舉是一時的，切莫因支持特定對象而傷了另一方，又觸犯法律，那是非常不值得的，民主政治不應是這樣展現。他強調，他拒絕選舉暴力，反對網路霸凌，希望大家都能珍惜民主自由。