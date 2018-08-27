柯P競選官網上線 賣萌催票「我想連任，拜託！拜託！」

2018-08-27 21:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲競選辦公室今天正式成立，競選官網也同步上線。網站以柯文哲此次競選主色調海洋藍加上大片留白設計，以圖像化的方式介紹柯Ｐ政績。在「關於柯文哲」中，除介紹柯的背景，還「賣萌」催票，稱「我想連任，拜託！拜託！」

柯文哲競選官網分為「最新消息」、「群眾募資」、「政績地圖」、「關於柯文哲」等四大部份。

其中在政績地圖部分，又分為「地圖版」跟「圖文版」兩種圖像化的呈現形式，柯文哲競選辦公室日前透露，希望用更平易近人的方式讓民眾了解柯P政績。