全台最年輕商圈理事長 他25歲今搶頭香登記參選里長

2018-08-27 23:47

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中平商圈發展協會理事長劉柏成，現年25歲，他在2年多前即當選理事長，也是全台最年輕商圈理事長，今日搶頭香前往中壢區公所登記參選石頭里里長，要挑戰跟他名字同音的現任里長黃柏誠（67歲），兩位「柏成（誠）之爭」引起里民熱議。

自光緒19年（1893年）成立的中壢中平商圈，被不少外來客稱為「桃園西門町」，原本保守傳統的商圈，去年集結50所學校300多名學生，完成高校熱舞社為主的「熱舞高校」活動，「老商圈，新活力」，如此大的「反差」，全是由全台最年輕現任中平商圈發展協會理事長劉柏成促成，今年7月取得中央大學社會科學系碩士的他有個夢想，希望把從小住到大的中平商圈，打造成台灣的香榭大道。

其實，面對年紀50至70多歲的商圈協會理、監事，劉柏成說，一開始商圈的變革不容易，舉凡「熱舞高校」、「犀壢角落」創意店家競賽、「中平商圈世界地球日」等公益計畫，所幸自己大學念的是台北大學企管系，因而決定集合大家力量，讓商圈熱起來，每次理監事會上，秉持多交流、多溝通原則，一開始前輩們難免有所質疑，但因為他的前瞻性作法，讓來客率、營業額、知名度都有提高，大家也就逐漸接受，今年初商圈理事長改選還獲高票連任。

劉柏成提到，有了商圈理事長的資歷，參選里長是希望號召更多熱血青年願意為石頭，尤其他在商圈創辦國際慈善文教協會投入公益，推動服務年長者成立長照站能擴大範圍辦理，讓更多年長者能獲得老人共餐服務與居家訪視、免費健康檢查服務、預防失智與失能等相關服務，以提升生活品質。