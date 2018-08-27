中選會拒一次簽收3項公投連署書 國民黨批：刻意阻撓

國民黨27日在中央黨部前舉行「反核食、反空污、反深澳電廠」三項公投案連署書送件記者會，國民黨副主席郝龍斌（左2）及立委江啟臣（左1）等出席，在記者會完畢後將連署書送上貨車，運往中選會。（記者黃耀徵攝）

2018-08-27 18:35

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今將其所發起的3項公投案連署書送至中選會，中選會認為數量太大，拒絕一次簽收，擬一案一案處理，針對中選會拒絕簽收國民黨所送3項公投案的連署書，國民黨文傳會代理主委唐德明譴責中選會蠻橫、官僚，並批評中選會是刻意阻撓。

唐德眀說，為了趕上11月24日九合一大選，所有公投案的二階段連署書，只要能夠超過法定門檻，都會在最近幾天送到中選會進行審查，這是必然的發展，中選會沒有理由沒想到、也沒有理由不事先做好準備。

唐德眀批評，蠻橫、官僚的中選會以數量太大拒絕簽收國民黨3項公投案的連署書，這不能不讓人聯想，中選會是要用行政手段阻撓公投併大選，刻意違反公投法的精神。

唐德明表示，今天國民黨送去3項公投案的連署書，中選會不願意簽收，表示數量太大要一案一案排隊處理，但明天很可能又會有其他的公投案送到中選會，中選會難道也要拒絕這些公投案嗎？一旦時間拖過可以公投併大選的時間，中選會要負責嗎？又能夠負責嗎？

唐德眀說，中選會做為行政機關，可以兩手一攤，不事先做好安排，讓人民連署的公投案順利送件嗎？這種刻意用行政手段阻撓公投成案，是對民主政治最大的反諷，也是民主退步的象徵。