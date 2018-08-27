林智堅率幸福特攻隊12市議員參選人完成選舉登記

2018-08-27 20:58

［記者洪美秀／新竹報導］年底九合一選戰今天是參選人登記首日，爭取連任的民進黨籍新竹市長林智堅下午與民進黨12名市議員參選人，組成「幸福特攻隊」辦理聯合登記，同時公佈首支聯合競選影片，雖然大雨滂沱，但仍展現民進黨團結氣勢，林智堅則喊出「三不一要」不攻擊、不抹黑、不造謠及要牛肉政見，強調要用政績贏得市民的信任。

林智堅與12名市議員參選人下午搭乘「幸福特攻隊」的幸福巴士，在立委柯建銘及民進黨市議會黨團總召鄭宏輝陪同下到市選委會，隨後更公佈首支競選影片，除林智堅登記爭取市長連任，市議員部分東區有鄭貴元、曾資程、劉聲正、鄭美娟、曾文濤，西區是陳建名，南區施乃如，北區李妍慧、賴稟豐、劉康彥，香山區林盈徹、陳雪慧登記參選。

雖然下起滂沱大雨，林智堅與12名市議員參選人和支持者在雨中展現團結力量，林智堅也宣佈由立委柯建銘擔任競選團隊主任委員、民進黨市議會總召鄭宏輝擔任總幹事，並提出「三不一要」不攻擊、不抹黑、不造謠、只要政見牛肉的選舉主張，邀請市民與「2.0進階版」的林智堅與幸福特攻隊友「12+1」全數勝選，再創幸福城市高峰。

林智堅說，4年前市民給他機會成為市長，如今他已成長、蛻變為「2.0版」的林智堅，強調4年來，已透過爭取競爭型經費共109億元建設竹市，讓竹市獲得改變，他也細數路平、市容美觀及近百項的建設成果，同時強調，選舉文化可以改變，4年前投入市長選舉，堅持創造台灣新政治文化價值，以政見牛肉，爭取市民支持，今年他更主張「三不一要」的選舉主張，不攻擊、不抹黑、不造謠、只要政見牛肉。

立委柯建銘則說，幸福特攻隊是民進黨有史以來最堅強團隊，參選人中不僅有老中青三代的傳承，更具「二分之一新人、三分之一女性、四分之一客家人」的會做事黃金比例，每位都有投入公共事務領域，對年底選戰有信心。

此外，時代力量新竹黨部四名市議員參選人蔡惠婷、黃瑞誠、林彥甫及廖子齊也分別完成各選區的參選登記，並由新竹黨部主委邱顯智帶領參選人，喊出「監督市政、拒絕護航」口號，希望爭取選民認同支持。

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