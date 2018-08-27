羅宜：如果這是叫囂 柯市長未免太玻璃心

2018-08-27 19:13

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今早搭公車上班時，拒絕志工羅宜呼籲連署東京奧運正名公投，柯事後說「我不喜歡那種用暴力脅迫，叫囂的方式要求人家要表達政治意見，這在我心裡面是非常厭」。羅宜傍晚受訪坦言，早上是「柔性行動」，只想問柯看法、要不要簽，畢竟所有市長參選人中剩柯沒表態；但讓他心寒，是被市長扣這麼一大頂帽子，他距離柯很遠、講話大聲一點不斷重複要不要連署，被市長說成「叫囂」，那柯市長未免太「玻璃心」了一點。

羅宜傍晚錄完政論節目，接受電訪表示，民進黨台北市長參選人姚文智親赴公投正名現場支持，國民黨參選人丁守中也已表態不支持，無黨籍市長參選人李錫錕也曾聲援連署活動，很多政治人物都表態了，唯獨當年打著白色力量、墨綠、進步價值的柯文哲完全沒有表態；也因此他很想知道柯的態度，沒想到受到這麼大的媒體關注。

但羅宜無奈說，早上他有拍攝直播影片，他到底有沒有做柯文哲指控的那些事，大家自有公斷；但讓他心寒不是柯迴避問題、沒表態，而是柯事後扣這麼大一頂帽子給他，他在候車亭外距離柯很遠，想讓柯注意到，講話大聲一點，不斷重複問柯要不要連署？後來柯幕僚接下連署書，如果這是「叫囂」，那柯市長未免太玻璃心了一點。

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羅宜臉書直播：