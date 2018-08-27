搶首席！時代力量吳韋達完成彰縣議員登記

黃國昌、吳韋達、徐永明（左而右）從髒水變清水的水缸裡，拿出寫著「透明新議會」字樣的紙張，宣示讓時代力量吳韋達進入縣議會。（記者張聰秋攝）

2018-08-27 20:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕年底5合1選舉今天展開參選人登記，彰化縣選舉委員會很熱鬧，從早上到下午受理登記相當踴躍，荷蘭科學博士、時代力量提名的吳韋達，下午完成縣議員登記，他在立委黃國昌、徐永明的帶領下，把一缸污濁的髒水，經由施展魔術，瞬間變成乾淨的清水，水缸裡拿出寫著「透明新議會」的紙張，宣示打造透明新議會。

政治素人的吳韋達，學生時代是資優生、國立清華大學物理學士、國立交通大學電子物理碩士，以及荷蘭Radboud大學科學博士，在荷蘭生活5年，擔任荷蘭學術界訪問研究員，目前在彰濱工業區一家科技公司擔任專案工程師。

學歷高、年輕、形象清新，經由婦產科醫師、台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃大力推薦，代表時代力量競逐彰化縣第1選區（彰化、花壇、芬園）縣議員。

要健康婆婆媽媽彰化團長張淑芬說，韋達沒有政治背景，只是希望彰化不要再停滯不前，要加快腳步、趕快提升，縱然競選團隊小經費不多，卻很用心一直想什麼是能為彰化做的事，不說空談的政見、不做牛肉支票，四處拜訪彰化醫師和守護環境的專家，聽取在地人心聲、年輕人的意見，提出的政見以青年為中心，往上照顧長輩並守護下一代，懇請鄉親支持，為縣議會注入新血。

現場擺放1個大型水族缸，黃國昌、徐永明、吳韋達，3人手伸進水缸攪拌髒水，沒多久，魔術奇蹟發生，髒水變清水，以此宣示改變議會生態，要透明乾淨，要有年輕活力。眾人高呼「透明新議會、吳韋達進議會」口號，炒熱選舉氛圍。

吳韋達說，他有3項競選主軸，第1項是環境，先改善、優化交通號誌，提高設立空氣品質監測的密度，讓民眾對環境品質改善有感；第2項是產業，許多青年返鄉卻沒辦法好好發揮所長，希望打造一個友善的青創環境；第3項是關懷，他是2個小孩的爸爸，將以愛護自己小孩的心去守護彰化每一位孩童。

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