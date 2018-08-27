豪雨造成5.8億農損 政院：蔬果價格維持穩定

2018-08-27 17:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為因應水災可能造成的物價波動，行政院今日特地召開穩定物價小組工作會議，粗估農業損失超過5億8千萬元，主要集中在漁產，政院並指示部會應依「從優、從寬、從簡、從速」原則辦理救助。

行政院副發言人丁允恭會後轉述表示，今年8月23日熱帶低壓帶來豪雨，中南部地區積水成災，農損粗估超過5億元，後續相關部會應秉持「從優、從寬、從簡、從速」原則辦理救助，並協助農民完成災後復耕、復養。

丁允恭提及，本次豪雨除部分蔬菜產生受損外，夏季高冷地區的甘藍、宜蘭的青蔥及桃園、彰化等主要蔬菜產區幾乎無受損，評估蔬菜應可正常供應，仍請農委會密切注意市場狀況及災情發展。

丁允恭指出，目前農民團體大型冷藏庫存蔬菜中，根莖類約有3430公噸、蔬菜類4390公噸、花果類80公噸，共計有7900公噸。如遇價格波動，請農委會督導農民團體適時調節，以供應市場充分無虞。

丁允恭表示，政院後續也請國發會協調農委會等相關部會，務必依「行政院穩定物價標準作業」流程運作，適時對外說明；農委會副主委陳吉仲指出，農業損失超過5億8千萬元，主要集中在漁產，也就是養殖業及畜產的豬隻、雞鴨鵝等。其中漁產損失佔3億1千多萬元，畜產損失佔1億8千萬元、農糧損失佔8千多萬元，這些農損有8成5集中在台南、嘉義。

陳吉仲強調，這次蔬菜受損面積200多公頃，占15萬多公傾面積比例少，影響不到0.1%，水果部分大概100至200公頃，在18萬公傾占比小少，蔬菜及水果影響都不到0.1%，所以蔬菜、水果供應無虞，大雨和颱風情況不同，價格應該會維持穩定情形。

陳吉仲提及，這次因豪雨而死亡的豬隻有9千多頭，台灣每天毛豬成交數量約2萬3千頭，占不到一天供應量一半，加上農委會中央畜產會有相關庫存，及中元節已經過了，豬隻價格應會維持在穩定水準。

在漁產部分，主要影響在虱目魚、吳郭魚價格，今年上個月才面臨虱目魚價格偏低，本次損失產量占全國不到3%，所以也會維持在穩定水準。