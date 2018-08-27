盧秀燕完成市長參選登記 拚「小燕子扳倒大黑龍」

盧秀燕下午在大批支持者陪同下完成市長選舉登記。（記者蘇孟娟攝）

2018-08-27 17:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨提名台中市長參選人盧秀燕下午在支持者蔟擁下，搶在登記首日完成市長選舉登記，她批評執政黨的總統坐戰車巡視災民，「總統笑嘻嘻、災民慘兮兮」，讓人看見民進黨政府做得有多爛；還有一人做得比蔡英文更爛，就是林佳龍，兩週前台中有3處淹水，他連看都不看，這種不顧災民、鄉親的市長要換掉，她籲一起打選戰「小燕子倒大黑龍」。

盧秀燕下午在競選團隊包括總部主委江啟臣主委、副主委楊瓊櫻、總幹事顏寬恒及前台中市議會議長張清堂，現副議長張清照與黨籍議員、里長及大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同下，氣勢浩大在登記會場前集結，眾人高呼「空氣換新、市長換人」等口號力挺，盧秀燕因是市長選舉首位登記者，填寫相關資料時她喊出「一馬當先」。

盧秀燕強調，距選舉約僅88天，這場選舉並非只是盧秀燕個人或議員、里長的選舉，不是國民黨的選舉，而是為台中鄉親及台中的未來打拚的選舉。

她先批總統蔡英文日前搭戰車看災民，「總統笑嘻嘻、災民慘兮兮」，總統坐戰車巡視災民的景象，讓人看見民進黨政府做得多爛，並說還有一個比蔡英文做得更爛，就是林佳龍市長，台中市兩週前北區及40幾年沒有淹過水的豐原、台灣大道等均淹水，卻有人比蔡英文還淡定，就是林佳龍，根本未曾到現場查看，這種不顧災民、鄉親的市長，「是不是要換掉」。

盧秀燕說，就連大家都感受到空氣變差了，但「林佳龍吸的空氣跟大家不一樣」，他住28樓，他買的是全棟抗空污、可以隔絕pm2.5的豪宅，當大家都在吸髒空氣，「這個市長吸的是高級空氣、乾淨的空氣、可以阻絕pm2.5的空氣」，正因他吸的氣跟大家不一樣，所以他覺得台中沒有空污，他沒有面對空污事實，當然不會整治處理。

盧秀燕說，她跟大家一樣都是吸髒空氣，只有「市長換人、空氣換新」，換會面對事實、感受空污，同時會處理的市長，就是她「盧秀燕」。

盧秀燕也批台中市雖是全國第2都，薪資卻是6都之末，甚至比苗栗、雲林、馬祖還低，因為市長4年來都在拚政治沒有拚經濟。

她說，現在的處境就像近來下雨一樣， 雖有困難，但只要小市民站出來為台中市的權益、未來、台灣發展等共同打拚，一定可以「小蝦米戰勝大鯨魚」、「小燕子扳倒大黑龍」。

針對盧秀燕的抨擊，台中巿新聞局長卓冠廷呼籲盧做好功課，勿以錯誤資訊誤導選民，包括她對治水績效的錯誤批評；卓冠廷指出，台中近日受熱帶性低氣壓影響，經常出現短時強降雨，台中市未傳出重大災情，部分地區「逢雨必淹」情形也改善，有關日前豐原發生的淹水事件，經查確認是廠商未依規定標準作業流程開啟排洪閘門，導致豐原大道八段部分地區淹水共14戶受災，市府水利局當日立即派員至現場督導、協助民眾清理家園，市府已多次說明。

至於空污議題，卓冠廷說，抗空汙得靠實際作為而非謾罵、誤導，事實上，台中市這幾年努力之下，空氣品質逐步改善；而有關全台各地建商這幾年來紛紛標榜的「抗空汙宅」，市長林佳龍已對外表達不認同這樣的宣傳行銷手法，因為每個市民都是呼吸一樣的空氣，卓冠廷呼籲盧委員勿一再把空汙問題政治化，打場高品質選戰。

至於林佳龍何時登記引關注，卓冠廷指出，市長今天已表示，將以市政為重，委由代表代為登記，資料都準備好了，擇期完成程序。