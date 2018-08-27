大台中公路網成形 林佳龍：台中將跳躍式發展

2018-08-27 16:44

〔記者張菁雅／台中報導〕為打造大台中生活圈公路網，市府正推動39項道路建設，總經費達793億元，包括國道四號豐原潭子段、國道一號增設系統交流道銜接台74線、中科南向三合一聯外道路等。台中市長林佳龍今日表示，多數建設預計在他第二任期可以完工，台中將會有跳躍式發展。

建設局長黃玉霖在市政會議中提出「大台中生活圈公路網道路建設」專案報告，包括國道及省道改善計畫、市區道路、原公路系統、跨域整合等重點工程，共有39項，總經費合計793億元。

黃玉霖指出，作為花博聯外道路的中科南向三合一聯外道路，將於近期完工通車；國道一號增設系統交流道銜接台74線工程，盼明年初可以完成環評，預計在2022年底完工；國道四號豐原潭子段施工中，預計2021年完工。

另外，西屯區市政路延伸工程，正進行都市計畫變更中。黃玉霖說，外界誤會市府縮減市政路車道，事實上只是將自行車道併入人行道，如此可大幅減少徵收經費，但對車道無任何影響。

而配合捷運綠線延伸到彰化，將開闢全長2.65公里，銜接彰化縣金馬東路且跨越大肚溪的橋樑，包括工程費、用地取費，總經費約28.91億元，此橋將採用公路捷運雙層共構，上層通行捷運綠線，下層則為車輛行駛的車道。

林佳龍在聽取專案告後表示，除了硬體的道路建設外，在軟體上還必須以智慧交通做為指導，並透過道路之間的串聯形成路網；而報告中的許多交通建設，都可預期將在他的第二任期內完工，屆時台中將展現儲蓄的爆發能量，呈現跳躍式的成長。

林佳龍也說，有許多人對財政抱持「錢存在銀行才是錢」的觀念，他認為錢應該拿出來建設與投資，特別在利率低的情形下，更應鼓勵投資以增加稅收，而建設的投資必須思考長遠效益，當年縱貫鐵路貫通帶來台中市的發展，台中市透過這10年奠基，可以創造未來百年榮景。