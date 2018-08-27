親民形象遭質疑 基進黨：柯P下流抹黑正名志工

2018-08-27 16:29

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今早搭公車上班時，拒絕志工羅宜呼籲連署東京奧運正名公投，柯事後說「我不喜歡那種用暴力脅迫」。但基進黨今下午也譴責，指根據羅宜所提供的直播影片，可沒看到羅使用暴力、脅迫、叫囂或任何類似的動作逼迫柯；反是市長隨扈拉扯羅宜背心；柯下流將對方抹黑成「以暴力、脅迫和叫囂」。

基進黨台北黨部執委王映心認為，柯文哲一直製造「親民隨和」形象，在「在一日幕僚」影片中，柯對於市民的合照、握手都不拒絕，在現實中，柯對於市民卻毫不理睬；如此不堪檢驗，花了許多公共資源所營造的形象皆假象。

王映心說，台灣正名公投是社會重要議題，柯文哲身為首都市長，面對民眾溫和的詢問時不但冷漠以對，事後甚至不顧事實，下流地將對方抹黑成「以暴力、脅迫和叫囂」，實在是叫人齒冷，掌握媒體話語權的公眾人物應加倍自制。

基進黨台北黨部執委蕭筱臻指出，柯文哲說「不喜歡」暴力脅迫，諷刺是，去年世大運期間，安檢門的工作人員強烈脅迫民眾交出台灣旗，無怪乎柯文哲看到自己不想面對、討厭議題時，所顯現出來的態度都是一致的。她呼籲，現在是民主社會，面對台灣社會當前重大議程，柯不應迴避價值表態。

基進黨呼籲柯文哲，不要迴避市民意見挑戰，不要再將該公投案講成是「每天在統獨上打轉，會令人反感」；事實上正因中華民國在國際上走不出去，還有過去國民黨在中國脅迫下所作的妥協，導致運動選手、各項賽事的代表隊，都得背負著恥辱的「Chinese Taipei」之名。

羅宜影片：https://www.facebook.com/100000209122817/videos/2348973245119623/?hc_ref=ARS9ZhZJ569PTdD7i66-zs7YROW-Wq5eXlK9XJxvyAGGQilq47BhguKWPI6tCJw0Des&__xts__[0]=68.ARD5YYa0PMXhWi2myJ9pKBgLjQXTcFMUOlH4SpmKrQvVVGzS0TryPCWYDN0oiPNxFMJ0Xg4OcPcdEnUXWhn4WDlsGyMxs6Wl6xi7D9MRkirEgIW3jzWWqGNnznKzcrxzcww4KVE&__tn__=FC-R