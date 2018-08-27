涉大有巴士經費核銷案 前國安局長楊國強：會提證據還原事實

〔記者羅添斌／台北報導〕前國安局長楊國強在擔任欣欣客運董事長期間，被控配合大有巴士前董事長林文彬掏空，核銷私人花費45萬元，台北地院判楊徒刑3月，緩刑2年，須支付公庫3萬元。
楊國強今天下午透過律師發表聲明指出，此案緣於98年間，楊國強幫助大有巴士公司林文彬董事長處理該公司洽購停車場用地等諸多事務期間，因公司處理返還楊國強代墊費用的會計作業，遭新經營團隊誤會而興訴。
聲明表示，對本案已依法上訴，楊國強會提出證據以還原事實，感謝各界關心，特此聲明。
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〔記者羅添斌／台北報導〕前國安局長楊國強在擔任欣欣客運董事長期間，被控配合大有巴士前董事長林文彬掏空，核銷私人花費45萬元，台北地院判楊徒刑3月，緩刑2年，須支付公庫3萬元。
楊國強今天下午透過律師發表聲明指出，此案緣於98年間，楊國強幫助大有巴士公司林文彬董事長處理該公司洽購停車場用地等諸多事務期間，因公司處理返還楊國強代墊費用的會計作業，遭新經營團隊誤會而興訴。
聲明表示，對本案已依法上訴，楊國強會提出證據以還原事實，感謝各界關心，特此聲明。