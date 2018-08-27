錕P質疑柯P 「不表態權」面對阿共仔、認同卡會轉彎

2018-08-27 16:06

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今早搭公車時，不理會東奧正名連署公投工作人員請求連署，並事後表示討厭被脅迫表達意見，強調「容忍是自由的基礎」。無黨籍台北市長參選人李錫錕今下午質疑，如果柯不喜歡被迫表態，那為何要求同台合照的參選人必需簽柯P認同卡表態？為什麼去年底一副「委屈求全」的態度講「兩岸一家親」？

李錫錕表示，如果柯不喜歡被迫表態，那為何要求同台合照的參選人必需簽柯P認同卡，就跟連署一樣，不也要人政治表態？為什麼柯可要求別人政治表態，卻在自己被要求表態時，反而把「人民有不表達政治意見的權利」掛在嘴上？

李錫錕說，如果柯文哲真的那麼厭惡被脅迫表達政治意見，那世大運後，為何要一副「委屈求全」的態度講「兩岸一家親」，還表示這是為換得總統蔡英文能在世大運中上台；這不就代表中共那麼強硬，柯不得不屈服？

李錫錕指出，國際賽事的主辦國元首在開幕式致詞，本來就是國際慣例，高雄世大運，高雄市長陳菊請前總統馬英九上台致詞，大家都没聽到陳抱怨，對中國做了什麼讓步才能換來馬上台致詞，兩相對照下，證實了柯文哲的信口開河、爭功諉過的作風。

他批評，柯文哲盡做這些「只管州官放火，不許百姓點燈」的事，也難怪社會上對其造神、獨裁、投機的質疑聲不斷。