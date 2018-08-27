勞工座談變選舉造勢？ 中市府：工會自發性活動

2018-08-27 16:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員張瀞分、張廖乃綸今天在議會民政質詢說，勞工局長黃荷婷掛名主辦的勞工座談會，竟成林佳龍競選後援會造勢大會？勞工局回應，該活動由民間工會自行發起，非該局主辦，黃局長以公餘時間受邀出席，未動用勞工局資源。

張廖乃綸說，工會幹部及會員所收到的LINE邀請函，明寫「8月11日勞工座談-勞工局長黃荷婷主辦」，勞工幹部不敢不出席，到了現場卻見舞台上插著市長林佳龍競選旗幟，背後的大螢幕還有「林佳龍連任競選後援會」。

她批評，勞工座談會變成林佳龍的造勢大會，黃荷婷還上台助講，勞工大罵被騙；張瀞分也說，勞工局選舉跑第一、勞工權益放旁邊，勞資爭議案件數逐年攀升，勞工權益座談會好像開假的。

黃荷婷回應，當天是民間工會團體所發起的活動，通知有意願的勞工一起參加，主辦單位並非勞工局，也不是由勞工局發起或聯絡，相關的通知簡訊更非市府發送，並未動用勞工局任何資源，她也是個人利用公餘時間參加。

參與後援會的工會幹部也說，大家都知道這是要參加市長競選後援會，如果不願意，到現場可以轉頭就走，又沒有任何好處，為何要待3小時以上，有的人下午2點就到現場等5點的活動，十分熱情。

勞工局說明，為提升勞工及事業單位法令知能，每年皆會辦理數十場人數約200人的勞工法令宣導會，今年排定時間是10月或11月，希望持續提供勞工相關權益最新資訊，協助解決勞工於職場上常面臨的各種問題。