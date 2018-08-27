前閣揆張善政嘉義縣了解災情

2018-08-27 15:15

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕前行政院長張善政今天下午到嘉義縣東石鄉公所，慰問救災人員辛勞，於東石鄉黨部了解受災狀況後，表示將把這次災情帶回去和專業人士研究，再做進一步的建議。

針對蔡英文總統坐裝甲車勘災，張善政表示災民心裡會不好受，另淹水感冒說，張善政強調小感冒可能睡一覺就好，但這次淹水是「重感冒」，可能要住院好幾天。

張善政是在國民黨嘉義縣長參選人吳育仁陪同下抵達東石鄉公所，先幫正整隊準備前往養雞場處理雞屍的國軍官兵加油打氣，接著進入公所慰問前來申報災損的漁民，看到災民出示魚塭土堤潰決的照片，臉色凝重。

不過當張善政一行進入國民黨東石鄉黨部準備接受媒體採訪時，出現小尷尬場面，疑因沒有連絡好，黨部辦公區大門深鎖，開放區則有阿兵哥在休息，善解人意的張善政見狀請官兵們繼續休息，然後走到門口接受訪問。

張善政指出，這次嘉義縣水災如此嚴重，八掌溪溢堤是主要原因之一，但不代表要加高堤防，加強疏浚增加水流斷面應是當務之急。

針對地方質疑抽水機故障頻頻、影響救災，張善政表示，當年在行政院時，要求每年五月進入汛防時期就要全面檢查抽水機與加強保養，務必確保派上用場時可以24小時全天候運作。

另嘉義縣這次災情如此嚴重，張善政指要了解淹水面積有多大、多深，時間長短等，淹水3、4天的地區，是否可能縮短為1天，這些都是要深入探討的。