提升國際競爭力 賴揆要將台灣打造成「雙語國家」

行政院院長賴清德日前接受媒體採訪時指出，明年將確立「雙語國家」政策，讓台灣成為使用「中文」與「英文」的雙語國家，以提升國際競爭力。（資料照）

2018-08-27 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕行政院院長賴清德日前接受媒體採訪時指出，未來將推動雙語運動，明年將確立「雙語國家」政策，讓台灣成為使用「中文」與「英文」的雙語國家，以提升國際競爭力。

賴清德日前接受《經濟日報》專訪，對於上月底，工總在「2018工總白皮書」中呼籲，盼政府能「推動英語化運動，增進台灣的國際化與能見度」一事，首度明確表態，賴揆正面回應工總「英語化」的建議，指出明年將確立「雙語國家」政策，讓台灣成為使用「中文」與「英文」的雙語國家，提升國際競爭力。

賴揆指出，他在擔任台南市長期間，用10年時間，將英語打造成第二官方語言，這項市政頗受當地肯定與支持；台南市府自105年底開始規劃自治條例英譯大工程，創6都之先完成15則與外國人相關的自治條例英文版。

日前也有一群中研院院士向蔡總統上書建言，賴清德認為，這代表社會十分關心「雙語國家」政策，他希望最快在明年就能執行相關政策，落實方案就是「從小學就開始學英文」。

政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）上午表示，賴揆已指示教育部成立「英語推動委員會」進行相關研議，訂下108年要確立雙語政策的目標，教育部將於8月底或9月初報告，如何推行及相關法令鬆綁等議題。