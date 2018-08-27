出席酒駕醫療介入活動 柯P：曾御慈事件是個陰影

2018-08-27 15:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕酒駕肇事傷人事件頻傳，造成許多家庭天倫夢碎。台北市聯合醫院組成跨專業飲酒問題介入團隊，以醫療介入機制面對重複酒駕問題。自105年上路至今，根據統計資料發現，完成治療者在1年內的再犯率，由過去的18.6%，降低至6至7%。市長柯文哲今主持成果發表會有感而發表示，希望透過醫療角度面對重複酒駕的問題，盡快將酒品跟毒品對社會的危害，降到最低。

柯文哲愛徒、台大醫師曾御慈103年5月被酒駕撞傷，送醫不治，時任台大醫創傷醫學部主任的柯文哲事後痛心表示「孩子，原諒我，老師盡力了，但是我沒能把你救回來」並積極奔走，成立台灣酒駕防制社會關懷協會，期盼憾事不再發生。

柯文哲表示，曾御慈事件對他來講一直是一個陰影，因為當時在開刀房就判定大概救不回來了，常常替別人做醫療決定很容易，但面對自己的朋友或親人，這蠻痛苦的，「對他來講這是一個夢魘」。

柯文哲表示，已指示聯醫以醫療角度面對個案重覆酒駕問題，松德院區也隨即組成跨專業飲酒問題介入團隊，除了參與北市政府酒駕防制實施計畫跨局處計畫，更積極與台北地檢署聯繫酒駕個案的醫療介入機制。

聯合醫院表示，檢察官轉介的酒駕個案中，依據個案不同飲酒問題嚴重程度，參考世界衛生組織「高風險飲酒個案之臨床處置指引」，規畫醫療介入模式，透過酒害團體衛教、個案管理與追踨、醫療評估與介入等方式，降低再犯風險。

聯醫表示，松德院區迄今共服務270位由北檢轉介的酒駕個案，其中約有8成具有飲酒問題，完成治療者半年再犯率為2至3%，1年再犯率約為6至7%，遠低於未能完成治療的18.6%，期盼透過多方協力，降低重覆酒駕風險。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆