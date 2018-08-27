參訪PM2.5展和蔡英文同框？ 侯友宜這樣說…

侯友宜認真地聽取導覽，他認為，能源政策上不一定是加法，深澳燃煤電電廠就算不蓋，也不過讓整體備用容量比起法定標準少了0.1%，應該以減法的思維去提高效率。（記者邱書昱攝）

2018-08-27 14:58

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天前往國立台灣科學教育館參觀「島嶼浮塵PM2.5視界」展。侯友宜參觀時，碰巧循環播放螢幕出現蔡英文總統畫面讓兩人「同框」，讓侯以為蔡英文也反對深澳燃煤電廠，「害我失望了一下。」

負責導覽的科教館展覽組員蘇珮婷說，雙北地區屬盆地地形，秋冬容易受到東北季風影響，空氣沉降導致空氣品質不良。特展中呈現出肺腺癌肺部的病理切片，其中受癌細胞攻擊病變組織與健片對照。

侯友宜看完後深有同感地說，燃煤電廠所造成的空氣污染，對國民健康與環境絕對會造成破壞，更沒有所謂的「乾淨的煤」或「無污染的煤」，不能蓋深澳燃煤電廠的態度一定要堅持，但是蘇貞昌卻遲遲沒有表態。

侯友宜向行政院長賴清德、蘇貞昌喊話，要秉持保護國民健康，能源政策上不一定是加法，深澳燃煤電廠就算不蓋，也不過讓整體備用容量比起法定標準少了0.1%，要用減法的思維去提高效率，1000億可以投資再生能源，讓高耗能的產值作轉型，培養更好的產業。

另一方面，有關新北市民進黨議會黨團批評新北市政府負債千億，對此，侯友宜說，這8年投入公共建設大概有將近6千億元，很多都是現階段在施作的，像是三環三線、國民運動中心，「養雞生蛋」讓未來創更大的榮景，這個方向是對的。