民調林佳龍領先盧秀燕》林：讓改變看得見、盧：爭取更多支持

2018-08-27 14:28

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣世代智庫針今日公布台中市長選舉民調，現任市長林佳龍的支持度、看好度均領先國民黨參選人盧秀燕。對此民調結果，林佳龍表示，讓台中的改變看得見，就是最好的民調。盧秀燕競選團隊則表示，選情很緊繃，會積極爭取更多人的支持與認同。

台灣世代智庫最新民調結果顯示，林佳龍的支持度42％，領先盧秀燕的33.5％；看好度方面，林佳龍為50.3％，遙遙領先盧的28.1％。

林佳龍表示，讓台中的改變看得見，就是最好的民調，他會持續以市政為重，做最後衝刺，讓市民感受到台中正在進步。

台中市政府新聞局長卓冠廷也說，市府團隊認真看待並參考每一份民調，林市長常提醒同仁，市民期待的是建設和政策的前進，要在人民的需要上看到市府的責任，各式民調林市長跟團隊都會參考，也會更努力施政，不負市民所託。

此外，未來事件交易昨日發布的最新選情預測，截至8月24日的預測市場價格顯示，林佳龍以$73大幅領先盧秀燕的$32，未來事件交易所分析，盧秀燕雖針對空汙等議題頻出招，但常反遭「打臉」引用錯誤訊息，一再加深負面印象，致使烏賊戰失敗。

卓冠廷表示，近期林市長的對手頻頻打抹黑牌跟負面攻擊，但提不出具體讓台中進步的政見，從最新的民調可以看到，市民並不喜歡對手這樣的選舉方式，而現階段林市長還是以市政為重，透過政績來贏得市民支持，盼讓大家看到進步且令人驕傲的台中。

盧秀燕團隊發言人吳皇昇則表示，台灣世代智庫的背後政治色彩外界多所質疑，而民調數據涉及的因素很多，譬如調查的題目內容、抽樣方式、訪問標準化、資料統計等，還有機構效應也都有人討論，這次親綠民調公佈的數據，不僅跟以往各大公開民調不同，也跟團隊內參民調很不一樣，林佳龍不愧是民調祖師爺，是不是「自己的民調自己救」？外界自有公評。

吳皇昇也說，台中選情其實很緊繃，盧秀燕今日下午正式登記參選台中市長，宣示贏回台中，打造更好的未來，團隊會更努力回應市民的期盼，積極爭取更多人的支持與認同。

至於林佳龍預計何時登記？林佳龍說，他以市政行程為重，將指派代表前往辦理，完成登記程序，相關資料都已準備好。