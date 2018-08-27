吐瓦魯明年辦「太平洋島國論壇（PIF）」 台灣將派團出席

2018-08-27 14:26

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今日接見「吐瓦魯副總理兼財政暨經濟發展部長陀阿法（Maatia Toafa）伉儷訪問團」，感謝吐瓦魯堅定支持台灣的國際參與，也期盼在未來即將舉行的國際會議中，吐瓦魯能續予台灣最大支持。

副總統表示，這是蔡總統上任以來，陀阿法副總理第二次訪問台灣。在今年五月，索本嘉總理也曾跟蔡總統第四度會面。這些密切交流，都展現出台吐兩國之間緊密且友好的邦誼。

副總統指出，台灣和吐瓦魯都是南島語族大家庭的一份子。在這個月初，我們跟其他會員國家和地區，一起重新啟動「南島民族論壇」，不僅建立南島民族之間的實質關係，也讓台灣和吐瓦魯的合作更加緊密。

副總統提及，除了文化上的交流，在農業、醫療和教育等領域，台吐兩國持續推動的合作計畫也都相當有成效。明年，吐瓦魯將主辦「太平洋島國論壇（PIF）」，台灣也將派團出席，展現對太平洋區域發展的重視，以及對友邦的支持。

副總統說，台灣和吐瓦魯是相互扶持的好朋友，多年來，吐瓦魯都大力支持臺灣的國際參與。先前陪同索本嘉總理來訪的衛生部長馬努業，在「世界衛生大會（WHA）」中積極為台灣發聲，就是最好的例子。

副總統也藉此機會代表政府與人民，感謝吐瓦魯為台灣的仗義執言。他也期盼，在下半年將舉行的「亞太民航局長會議」、「聯合國大會」、以及「聯合國氣候變化綱要公約國際會議」，吐瓦魯能繼續給台灣最大的支持。