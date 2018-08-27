陳建仁：社區營養推廣中心讓老人家「健康呷百二」

副總統陳建仁27日出席「社區營養推廣中心、恁的營養阮來顧」記者會，並與來賓們一同進行啟動儀式。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-27 14:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日出席在總統府舉行的「社區營養推廣中心」記者會時，感謝營養師與政府一起努力成立「社區營養推廣中心」，並期許中央跟地方繼續努力，許給台灣人民一個健康、營養及美好的未來。

陳建仁表示，我們的醫療照顧越來越好，全民健保全面推動，人民的平均餘命男性已到七十七歲、女性則到八十三歲。換句話說，我們的老年人口越來越多，當然國民營養的照顧，也需隨著年代的改變而改變。謝謝全國的營養師，因為有他們在，使得社區的營養推廣能夠做得更好，提供社區很好的營養諮詢。

副總統期許「社區營養推廣中心」要努力來推行，特別是老人家有時牙齒不太好，或是腸胃的消化不是很好，這時更需要「社區營養推廣中心」做各式推廣及人才培育，從居家照護員或是社區據點的長照柑仔店的營養提供者，也能得到諮詢。相信這樣就成立了一個很健全的營養諮詢網絡，配合長照二點零，使社區安全網能夠很好的結合起來。

陳建仁指出，在每一縣市的「社區營養推廣中心」，來當老人家的好厝邊、好朋友，讓所有老人家可以吃得很營養、過得很健康，「健康呷百二」。

陳建仁說，也希望未來「營養師公會」跟大家一起努力，中央跟地方、政府跟民間攜手合作，如此就不怕高齡社會。當營養及長照的部分做得好，大家就可以「在地老化、活躍老化、健康老化」，過得很健康。

副總統表示，現在老人家需要的，除了失能、失智的照顧外，當健康的老人吃得很營養、很健康時，就可以預防失智及失能。當他們都可在健康活躍的情況下生活時，那就是一個活躍的銀髮社會，且還能彼此互相幫忙、照顧社區裡的小朋友，甚至到國小當志工，這樣社會就越來越美滿、越融和，所以，有一個好的「社區營養推廣中心」相當重要。