超強「歐巴桑」！6聯盟成員自籌百萬完成中市議員選舉登記

超強「歐巴桑」！６聯盟成員自籌百萬完成中市議員選舉登記。（記者蘇孟娟攝）

2018-08-27 14:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕超強「歐巴桑」！台中市有6名歐巴桑聯盟成員，連月來靠支持者動員義賣饅頭、手工製品等，自籌120萬元參選保證金，今日攜手前進台中市選委會，完成台中市議員選舉登記。

歐巴桑聯盟於去年底宣布投入市議員參選，全台共推出21位歐巴桑參選人，台中有包括參選北屯區的楊欣怡、參選北區何語蓉、童葦翎參選西屯區、李婉如參選東南區、魏佩瑩參選南屯區、薛安琪參選大里、霧峰區等，是目前台中市議員選戰中，除了藍、綠兩黨之外，最多候選人的組織。

不過，6名「歐巴桑」小民參政，參選市議員每人須繳20萬保證金，6位共需要120萬元，近幾月來靠支持「歐巴桑群」省買菜錢、捐私房錢、捐一日工資、做饅頭、做蛋糕、麵包、打毛線、編織網袋教學、二手拍賣等方式，一點一滴的攢錢，終於籌足費用，今日6人攜手登記。

楊欣怡曾遇過不認識的騎士，看到她特地停車遞給她握得皺巴巴的500元支持，讓她明白「政治也可以是這麼感動人的事情」，有為數不少的人願意為想要的生活，付出一點心力時，她會繼續秉持初衷、誠摯懇切地地回應這份期待與熱情。

南屯歐巴桑魏佩瑩說，她的政治獻金帳戶裡，100到一萬的捐款額度都有，有些是媽媽的買菜錢，有些是媽媽的私房錢，有些是認識及不認識朋友的捐款，她會用心接下小民的期許，做挺進議會做跟人民站在同一邊的議員。

北區歐巴桑何語蓉說，在將近100筆捐款中，曾收到一筆捐款，上面寫著「感謝您站出來為同志家庭爭取權益，也對性別平權與小民的權益跳出來做先鋒」，讓她明白，參選的意義在於見証小民有機會跨越金權政治的高牆，她會全力讓台中成為一座對性別、兒童、親子都友善的城市。

東南區歐巴桑李婉如說，一次跟朋友聚餐，還未開口友人就遞來卡片，除祝福外更有裝有500塊的紅包，類似默默支持的力量湧進來，她會承接著這些微小又巨大的心意，不忘初衷，進議會打拚。

西屯區童葦翎說，有友人知道她保證金還沒湊到，深夜12點，冒著風雨送來實際的力量，她承擔太多人的期待，盼自己能做得愈來愈好。

大里霧峰區歐巴桑薛安琪甚至在搭公車的、在市場買菜的過程中，都會有人支持，甚至有媽媽送來一疊幸運中獎的發票和一疊鈔票支持，她會為大家加油。

6人說，她們是歐巴桑、也是地方媽媽，均盼能爭取到參政機會，為環保、更好的勞動環境及更多元友善的空間及孩子甚至大家的未來努力。

6人也強調，籌到保證金完成登記只是歐巴桑的第一關挑戰，接下來還有許多挑戰，請大家用選票支持歐巴桑前進議會。