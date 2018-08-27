公投連署無法1次簽收3案 藍委闖中選會大嗆陳朝建

國民黨將三案公投連署以大小不一盒子裝箱送交中選會，在中央聯合辦公大樓內，連署書堆積如山。（記者陳鈺馥攝）

2018-08-27 14:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨推動「反空污」、「反深澳電廠」、「反核食」3項公投綁大選，今日將三案近150萬份連署書送交中選會，並要中選會先3案一起簽收；中選會人員向國民黨表示，依法須一案一案收件，引發國民黨立委林德福、呂玉玲、許毓仁三人不滿，直闖中選會要找主委陳英鈐未果，雙方直接在辦公室與中選會副主委陳朝建展開激烈言辯。

「你不要再講官話啦！」林德福嗆聲，我現在把第二案、第三案直接搬來放這一堆一堆，叫人過來監督，中選會只要照順序給我排。

陳朝建回說，「我們會照法定程序處理，也要請領銜人照領銜人權利義務，不管第一案也好，第二案、第三案都要按照送件規定」。

林德福回嗆，「你不要再講那些官話，我就是照規定啊！」陳朝建強調，只要按照送件規定就會依法處理。林緊接著說，把那個車子開過來，就放第二、第三堆，然後把第一案、第二案牌子掛再上面，「相片拍一拍，要不要你們處理」。

陳朝建表示，中選會做為法定獨立機關一切依法，對每個案件標準一致，如果領銜人送件有依法律規定，就會予以收件，若沒按照規定，就不予以收件。

陳朝建強調，在法律上、實務上都是一次一案受理，必須要請領銜人協力負責。他舉例，「怎麼可以說丟下一個文件在戶所門口，就說是屬於你們的，就說你們就要負責收件」。

陳朝建指出，必須按照一定次序一案一案來。呂玉玲回話說，「我們也有按照次序啊！」陳接著說，中選會一定依法收件，同樣道理，送件人也必須依法送件。

因公投連署送件簽收問題，國民黨立委林德福（左）與中選會副主委陳朝建（右）展開激烈言辯。（記者陳鈺馥攝）

中選會準備中華郵政空盒，準備將分裝公投連署書至戶所查核資料是否正確。（記者陳鈺馥攝）