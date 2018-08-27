招募待提升？ 國軍：今年軍官入營任官創新高

2018-08-27 13:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕本報今日報導，國軍在明年度預算書中提及，志願役士兵在103年至106年皆超過招募目標數，但軍、士官招募連4年未達標，平均達成率在8成以下。對此，國防部今表示，就軍官而言，今年入營和任官數皆達歷年新高，且中正預校國、高中招募達成率皆達100％，士官班招募亦有同步成長。

國防部列舉數據表示，今年正期軍官班報到1576人、達成率為94％，較去年增加370人；專業軍官班任官1295人，較去年增加830人；且中正預校（高、國中）招募達成率100％，軍官入營與任官數均創歷年新高。另士官二專班報到1745人較去年增加63人，士兵轉服士官達3,889人，亦同步成長。

國防部強調，為鞏固官士兵來源，年來積極走入校園，已與127所大專院校簽訂大學儲備軍官訓練團（ROTC）合作協議，並與182所高中（職）設立國防培育班。另值得注意的是，國防部表示，年度迄今志願役人數達15萬1,935人，編現比為80.7％，較去年成長5150人。

國防部表示，目前官士兵留營率亦達76.8％，超越計畫目標70％，在質量併重與招募留營併行下，持續按計畫實施，預判年底可達81％人力成長目標，能有效遂行國軍各項戰備演訓及行政庶務工作，並無戰力亮警訊情事。