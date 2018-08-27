遭批忽視基礎研究 陳良基澄清：經費逐年增加

2018-08-27 13:47

〔記者林惠琴／台北報導〕科技部長陳良基大力推動人工智慧（AI），並鼓勵產學鏈結，但學界陸續發出不滿聲浪，擔心基礎研究遭排擠、批評相關博士後人員參與研究的限制更是漠視高教困境，科技部長陳良基今日親上火線召開記者會澄清，每年投入基礎研究經費逐年增加，幾乎是「有求必應」、「一點都不手軟」！

根據科技部資料，明年度中央政府部門整體科技經費共1190億元，其中科技部編列預算546億元，較今年度增加2.4%，且明年度配置各學術司用於支持研究的經費共約243.7億，較今年的243.6億元微幅成長，也高於2016年的223.2億元、2017年的217.2億元。

此外，科技部在額外爭取行政院推動專案計畫方面，經費共達52.8億元，其中，也涵蓋「台灣腦科技發展及國際躍升計畫」等基礎研究。

陳良基強調，為了表達對於基礎研究的重視，科技部更已向行政院爭取基礎研究計畫經費獨立匡列，並獲行政院審議通過，後續也將尋求立法院支持，以求力長年穩定投入，持續提升學術研究資源。

陳良基也補充，經統計過去3年有研究計畫但今年沒有的學者，約1000位，與歷年類似情況的人數差不多，推估是正常現象。

不過，陳良基提及，去年在各地舉行座談會時，不少人對於審核過程砲聲隆隆，因此在制度上確實將有所調整，主要是推動審查機制的改革，強化審查委員多元組成，包含國際化、技術領域邀請業界參與、年輕化，今年學門召集人、複審委員平均年齡為53歲、50.2歲，較去年年輕1.9歲、3.3歲。

陳良基指出，更重要的是落實審查透明化，明年起，不論計畫申請是否通過，審查意見均全數提供申請人參考，且申覆案的審查委員會重新選任，而非由原案委員審查。

另外，科技部修訂「科技部補助延攬客座人才作業要點」，明訂博士後人員「總補助期間最長為6年」，引發外界討論，憂心影響基礎研究發展，對此，陳良基解釋，不是6年以上的博士後人員，科技部就不管了，而是要由攬才調整為留才，利用不同計畫繼續支持，應該是未溝通清楚而有一點誤解。

不過，陳良基也強調，今年專題研究計畫案申請量約2萬5千多件，較去年減少700、800件，且近年均呈現幾百件下降趨勢，除了生科領域外，其他領域幾乎都是往下掉，認為必須要努力提升，否則會是一個危機。