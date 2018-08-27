台中綠營「五力新世代」登記 盼一起拚進議會

2018-08-27 13:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第3屆市長及市議員候選人登記今日起跑，民進黨提名台中市議員候選人施志昌、林義偉、林祈烽、黃守達、林德宇所組的「五力新世代」，也攜手團隊行動，一起登記，希望「五力」一起拚進市議會。

民進黨包括第1選區（大甲、大安、外埔）施志昌、第5選區（潭子、大雅、神岡）林義偉、第6選區（西屯）林祈烽、第10選區（中西區）黃守達、第13選區（大里、霧峰）林德宇等組成的「五力新世代」，上午5人著西裝踏入登記會場，其中昨天上午甫喜獲麟兒的施志昌帶著寶貝新生兒的加持，喜上加喜登記；施志昌說，進步的台中、認真的市長，市民更需要「五力」的人到議會去發聲，他來自風頭水尾的海線，海線已開始建設、拒絕邊緣化，但未來甲安埔區民進黨還是要多一席議員，讓地方建設加倍，市長施政更有力。

林義偉說，他深耕基層10年，一步一腳印握遍每一雙手，進步要符合民意、進步要了解基層，一步一腳印的林義偉要用行動，讓台中進步更有力。

也在上個月才升格當新手爸爸的林祈烽說，5人過去各自在不同的領域打拚；而這些努力，只為了一個共同的理想，就是要讓我們及下一代的未來更美好，台中已經成為全國第2大城市，未來會有更多機會，但也有更多挑戰，會與所有夥伴攜手前進，讓台中更好。

黃守達則說，這次5個人聯合競選，不只是同樣來自基層，未來5人更預計提出共同政見。黃守達強調，林佳龍市長提出了台中隊的概念，5人希望團結為台中打拚，五力新世代，結合每個地區的特色，就是要組成最強的台中隊。

林德宇表示，大台中進步中，台中不能走回頭路，五力新世代要和林佳龍市長一起為進步台中來打拚，他們五位都是層層歷練、腳踏實地的年輕人，請給新人機會，用衝勁熱忱讓進步台中更有力。