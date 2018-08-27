聯合國大會在即 我延續去年3訴求再出發

2018-08-27 13:40

〔記者涂鉅旻／台北報導〕聯合國大會將在今年9月召開，我國也將一如慣例，尋求深化國際參與機會。涉外人士透露，我國今年將延續去年目標，呼籲聯合國確保國人享與他國同等權利、不該剝奪國人與媒體參訪、採訪權，以及讓我國參與永續發展等會議等3訴求外，另也將政府、民間能量合流，邀請友邦聯名致函聯合國秘書長，籲接納台灣參與、為我執言，民團、僑界人士也將辦理多項活動發聲。

該人士表示，政府今年仍採多元發聲方式，凝聚政府、民間各界力量，促成夥伴關係，我國今年向聯合國提出的3項訴求，皆是去年的延續，分別呼籲國人應該和其他國家人民享同等權利，解決2300萬人遭排除在外之事；聯合國不該剝奪國人參訪、媒體採訪的平等權利；聯合國應讓台灣參與以永續發展為目標的相關機制與權利。另外，也將透過新媒體力量，擴大宣傳效果。

對於入聯的戰略與分寸拿捏，該人士表示，我國仍採「溫和理性」態度，盼爭取國際社會支持，「這和對岸的蠻橫有強大的對比，不一定要衝撞或對抗」。如友邦協助我國，也不該視為理所當然，畢竟其也須全和各種因素後，做出最妥適的方式。

不過，今年涉外單位仍無請其他友邦提案，促我國參與聯合國規劃，2009年至今已第10年。這名人士說，很多作為都是兩面刃，雖透過「衝撞」的方式，固仍引起關注，但這些關注不全然都是正面的。如果操作不當，反而可能導致自己受傷，變成別人口中的「麻煩製造者」。