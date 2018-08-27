南投縣長藍綠「釘孤支」 洪國浩推5大政見翻轉南投

民進黨南投縣長候選人洪國浩戴魔術帽參與造勢情形。（記者謝介裕攝）

2018-08-27 13:19

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣五合一選舉今日開始受理登記，民進黨縣長參選人洪國浩率先完成登記，並以「減債魔術師」造型造勢，提出5大面向政見，並在支持者簇擁下，大家一起高喊「12345、南投一定大進步…」等口號，展現翻轉南投的信心。

南投縣長選舉目前呈現藍綠「釘孤支」的態勢，尋求連任的國民黨現任南投縣長林明溱，則預定8月29日參與登記。

今日洪國浩在競選總部主委莊萬振、副主委林耘生、立委蔡培慧等人陪同下，首先以車隊繞行草屯、中興新村及南投市區，沿途受到民眾熱情揮手打招呼，並在抵達南投縣選委會登記前展開造勢活動，洪國浩率領各選區縣議員參選人一起化身為魔術師方式提出競選政見，場面浩大、熱鬧且加油、凍蒜聲不絕於耳。

洪國浩說，選戰剩不到3個月，他一定會更勤跑地方，將「交通1環線、活化中興2主軸、國際觀光3大節、長照社福4方向、新農業5夠好」政見，宣傳至縣內各鄉鎮，讓縣民知道他翻轉南投、帶領南投走向國際的決心。

而面對近日豪雨造成的災害，具備農田水利專業的洪國浩也說，過去致災性豪大雨平均50年才有1次，但因為極端氣候產生，使得災害頻傳，若能當選縣長，未來農業政策也會特別著重防洪整治、水土保持，運用智慧農業，穩定蔬果的品質與產量，提升消費者的認同感，為農友創造更好的收益之際，也達到提升產業及觀光發展的目的。

除此，今日也有許多縣議員參選人參與登記，其中，尋求連任的洪明科剛好今天生日，大家也都獻上祝福，另連任2屆的鹿谷鄉長黃東灝，今日也完成登記，確定轉換跑道挑戰縣議員選舉。

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